تحذير من موجة تقلبات جوية اليوم.. وتعليمات ونصائح عاجلة للمزارعين

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة من التقلبات الجوية اليوم، تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، ونشاطًا ملحوظًا للرياح، واضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية.

وأوضح فهيم، بحسب بيان، أن المزارعين في مناطق الوجه البحري يجب عليهم توخي الحذر واتباع التعليمات الموجهة لمواجهة الظروف الجوية، ومنها: التوقف التام عن عمليات الري لتجنب غرق المحاصيل، والامتناع عن عمليات الرش سواء للمبيدات أو المغذيات، حيث تفقد هذه العمليات فاعليتها مع نشاط الرياح وتساقط الأمطار، مما يؤدي إلى هدر الموارد وإلحاق الضرر بالنباتات.

وأكد على أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الزراعية خلال هذه الظروف الجوية الاستثنائية.