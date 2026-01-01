إعلان

روسيا: استخرجنا بيانات من مسيرة أوكرانية تؤكد أن هدفها منزل بوتين

كتب : محمود الطوخي

03:11 م 01/01/2026

وزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن ممثلي الخدمات الخاصة الروس تمكنوا من إخراج ملفات تم تحميلها على برمجيات طائرات أوكرانية مسيرة يوم 29 ديسمبر، خلال عمليات الفحص الفني لوحدة نظام الملاحة لإحداها.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تيليجرام"، إلى أنه تبين بعد فك الشفرات لبيانات التوجيه، أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بهذه المسيرات يوم 29 ديسمبر، هو مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود.

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه سيتم نقل هذه البيانات إلى المسؤولين الأمريكيين عبر قنوات التواصل القائمة.

وكان مسؤولون أمريكيون، نفوا صحة الاتهامات الروسية بشأن استهداف أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدين أن تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" لم ترصد أي محاولة لاغتياله أو ضرب مقار إقامته.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا حاولت بالفعل ضرب هدفا عسكريا في المنطقة المحيطة بمقر إقامة بوتين الريفي، غير أنها لم تقترب من المقر نفسه.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتهم كييف يوم الاثنين الماضي بشن هجوم بـ91 طائرة مسيرة، استهدف مقر إقامة بوتين في نوفجورود، مشددا على أن موسكو "لن تتغاضى عن الهجوم" بعدما أعلنت إسقاط كافة المسيرات.

من جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الادعاءات، معتبرا أنها محاولة روسية لتقويض التقدم في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة.

وحذر زيلينسكي من أن موسكو تمهد لهذه الاتهامات لتبرير ضربات تخطط لتوجيهها ضد المباني الحكومية في كييف.

