زيادة الفيليه البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار أصناف من السمك والمأكولات البحرية، في سوق العبور اليوم الجمعة، بينما ارتفع سعر السمك البلطي الفليه 10 جنيهات للكيلو، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 65 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 40 و41 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 40 جنيها و100 جنيه.

وزاد سعر كيلو الفيليه البلطي 20 جنيها، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.