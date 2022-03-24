10 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر الهبوط مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب هوى بقيمة 95 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1941 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.11%، في الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.