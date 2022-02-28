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ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال أول شهرين من عام 2022 (جراف)

06:00 م الإثنين 28 فبراير 2022
ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال أول شهرين من عام 2022 (جراف)

سعر الذهب في مصر

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كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال أول شهرين من العام الجاري، تأثرا بزيادة أسعار المعدن عالميا خاصة في الفترة الأخيرة مع تطورات أزمة أوكرانيا والحرب الروسية عليها.

وبحسب تحليل مصراوي، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 44 جنيها خلال أول شهرين من عام 2021 ليصل إلى 839 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، آخر أيام شهر فبراير، مقابل نحو 795 جنيها في نهاية ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب خلال نفس الفترة من العام الجاري، حيث وصلت خلال تعاملات اليوم إلى نحو 1913 دولارا مقابل نحو 1829 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 84 دولارا بنسبة 4.6%.

وخلال تعاملات اليوم المسائية وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 719 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 959 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6712 جنيهًا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال أول شهرين من عام 2021، بحسب بيانات السوق.

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