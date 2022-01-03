زيادة المعاش.. التأمينات توضح فوائد ارتفاع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير الجاري، والأثار المترتبة على هذه الزيادة.

وقال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان صحفي إنه اعتبارًا من أول يناير 2022 ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

وكان مصراوي نشر ضوابط قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل بنسبة 15%.

وأوضح أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وقال عوض إن الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار هو أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيهًا.

وكان الحد الأدنى للمعاشات يبلغ 900 جنيه العام الماضي، والحد الأقصى للمعاش 6480 جنيهًا، وهو ما يعني أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك سيسهم في زيادة المعاش.

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه، لأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

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