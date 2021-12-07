بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1400 جنيه

كتبت-ياسمين سليم:

ترفع هيئة التأمينات الاجتماعية الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل بنسبة 15%.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

وفي نهاية عام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2020.

وبحسب الكتاب فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

ورفعت الهيئة الحدين الأدنى والأقصى في يناير 2020 ويناير 2021، ومن المقرر أن تستمر في رفعهما حتى يناير 2027.

ويبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الشهري الحالي 1200 جنيه والحد الأقصى 8100 جنيه.

وفي بداية يناير المقبل سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الشهري إلى 1400 جنيه، والحد الأقصى إلى 9400 جنيه.

وبعد الانتهاء من زيادة الحدين الأدنى والأقصى حتى 2027 بنسبة 15%، سيرتفعان فيما بعد وفقًا لمعدل التضخم.

ويسهم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في زيادة قيمة المعاشات فيما بعد، نظرًا لأن جزء من حساب قيمة المعاش تحدد وفقًا لأجر الاشتراك التأميني.