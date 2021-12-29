بدءًا من يناير.. 200 جنيه زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني (مستند)

كتبت- ياسمين سليم:

حصل مصراوي على ضوابط قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل بنسبة 15%.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

وقسم القرار عدد المستفيدين منه إلى 5 فئات وحدد لكل فئة حدًا أدنى لأجر الاشتراك التأميني لا يقل عن 1400 جنيه شهريًا بدلا من 1200 جنيه في العام الجاري.

وبحسب القرار فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لفئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور سيبلغ 1400 جنيه بداية من يناير 2022، على أن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 9400 جنيه.

وضمت الفئات عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد وعمال النقل البري "السائقون"، وأصحاب الأعمال والعاملين في الخارج والعمالة غير المنتظمة.

وفي نهاية عام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2020.

وبحسب الكتاب فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

ويسهم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في زيادة قيمة المعاشات فيما بعد، نظرًا لأن جزء من حساب قيمة المعاش تحدد وفقًا لأجر الاشتراك التأميني.

ويمكن الاطلاع على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لكل فئة، حسب قرار رئيس هيئة التأمينات التالي.

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