وزير الاتصالات يفتتح مركز التدريب المصري الإفريقي

لجنة الخبراء بهيئة التأمينات تعقد أول اجتماع لها بعد تشكيلها

كتب – علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

ووفقا لبيان من الوزارة، يهدف المركز إلى تنمية قدرات منظمي الاتصالات والهيئات ذات الصلة بأفريقيا من خلال منظومة تدريبية فريدة تضم الخبرات المصرية الأكاديمية والمهنية لصقلهم بالخبرات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في بناء اقتصاد إفريقي رقمى واعد.

وأعلن اليوم، إطلاق البرنامج التدريبي الأول الذى يقدمه المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات بمشاركة متدربين من ١١ دولة أفريقية؛ وذلك بحضور السفير شريف مختار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا، وسفراء وممثلين دبلوماسيين لسفارات دول السودان والكاميرون والسنغال وموريتانيا.

واكد الوزير، أن إنشاء مركز التدريب المصرى الإفريقى فى مجال تنظيم الاتصالات يأتي ترسيخا لسياسة مصر فى التعاون مع أشقائها الأفارقة من خلال مشروعات جادة تحقق الاستفادة لأبناء القارة.

وأوضح أن المركز يعد هو الأول من نوعه في أفريقيا للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات حيث يتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات بين دول القارة فى مجالات مهمة مثل الأمن السيبراني والنظم الذكية.

وأضاف طلعت، أن مصر قد خطت خلال الأعوام الماضية خطوات واسعة فى مجال حوكمة قطاع الاتصالات مما ساهم في تقدم ترتيب مصر 54 مركزا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لتحتل المركز 41 بين 193 دولة بالمقارنة بالمركز 95 في التصنيف السابق.

وقال إن ذلك يمثل حافزا لإنشاء هذا المركز لتبادل الخبرات فى هذا المجال مع الأشقاء الأفارقة؛ حيث سيتم من خلاله استعراض التجربة المصرية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما المتعلقة بإقامة المدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التكنولوجية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة على النحو الذي يتيح محاكاة هذه المشروعات في دول القارة.

وتشمل مجالات التدريب التي يقدمها المركز لبناء قدرات الشباب الافريقى؛ برنامج في الأمن السيبراني بهدف رفع الكفاءات في مجال تأمين المعلومات والشبكات، كما يتيح البرنامج تنظيم وترتيب عملية تقديم الدعم الفني وبناء القدرات بشكل منهجي في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج تدريبي في إدارة الموارد النادرة مثل الترددات / الترقيم وغيرها.

ويمثل الطيف الترددي أحد القضايا الحيوية بقارة إفريقيا والذى يتطلب كفاءات متميزة قادرة على إدارته على النحو الأمثل والاستفادة منه بصورة تنعكس إيجابيًا على خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث يوفر البرنامج فرص التواصل المستمر بين الخبراء لتقديم المساعدات الفنية اللازمة فى هذا الأمر، وفقا للوزير.

كما تتضمن برامج التدريب موضوعات المدن الذكية والبنية التحتية في ظل التزايد في عدد الدول الراغبة في تأسيس مدن ذكية، حيث تتيح التجربة المصرية فى هذا المجال عددًا من النماذج الأكثر قربًا للقارة الإفريقية وعلى رأسها: العاصمة الإدارية الجديدة كأحد النماذج المصرية التى يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة خاصة وأن بعض جوانبها لا تزال فى طور الإنشاء بما يمثل تجربة حية للخبراء؛ فضلا عن مجال الشمول المالى الرقمى والذي برزت أهميته مع انتشار الجائحة مع تزايد الاعتماد على أساليب الدفع الإلكتروني.

وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن إنشاء مركز التدريب المصرى الإفريقي فى مجال تنظيم الاتصالات يهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية العاملةِ بقطاع الاتصالات لتمكين أبناء القارة الإفريقية من التعامل مع القضايا التنظيمية والتقنية الناشئة بشكلٍ يجعل من خريجى المركز إضافات حقيقية وفاعلة لقطاع الاتصالات بمفهومه الإقليمي الواسع.

وأشار إلى أن المركز يستهدف تدريب 150 متخصص سنوياً من خلال دورات تدريبية متخصصة يعكف على تصميمها وتدريسها نخبة من الخبراء الدوليين.

ويقدم مركز التدريب المصرى الإفريقى فى مجال تنظيم الاتصالات برامجه التدريبية باللغة الإنجليزية من خلال أسلوب التدريب المباشر بأحد مقرات الجهاز المناسبة، بالإضافة إلى إتاحة برامج تدريبية عبر الإنترنت بنظام الدورات المفتوحة، وذلك على غرار أكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات وتتاح هذه الدورات بشكل مجانى؛ حيث يتيح هذا المسار استمرار عمل المركز في حالات الطوارئ كالجائحة.