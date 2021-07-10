ارتفاع البطاطس وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والخيار والفاصوليا والليمون البلدي في سوق الجملة بالعبور اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي والبرتقال، مقارنة بأسعارهم أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات بانخفاض 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و18 جنيها، بارتفاع جنيهين.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.