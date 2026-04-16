سعر الذهب اليوم في مصر يسجل هبوطا جديدا بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:07 م 16/04/2026

سعر الذهب

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تسجيل هبوطا جديدا بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 16-4-2026، مقارنة بمستواه منتص التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، بنحو 70 جنيهًا، رغم ارتفاعه في البورصات العالمية بنسبة 0.14%، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، باعتبار أن المعدن الأصفر مسعر بالعملة الأمريكية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4797 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
طقس متقلب.. الأتربة تزحف شرقًا وأمطار وبَرَد ببعض المناطق
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
