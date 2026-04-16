وزير الصناعة يجتمع مع شركة "ABB" السويسرية لتعزيز التعاون المشترك

عقده خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءا موسعا مع شركة ABB مصر بحضور أندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وصولاً لمرحلة الشراكة الصناعية الشاملة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تنامي ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، وفي وقت تواصل فيه سويسرا ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في مصر، مما يعكس عمق الثقة والشراكة المستدامة بين الجانبين.

وأشاد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة الصناعة لتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين.

وأكد حماد، على التزام الشركة الراسخ تجاه السوق المصري، قائلاً: "نعتز بكوننا جزءًا أصيلًا من النسيج الاقتصادي والوطني في مصر بوجودنا الممتد لأكثر من 100 عام.

وفي ظل التطورات العالمية الأخيرة، أصبحت الحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومساعدة الشركات على العمل بمرونة أكبر وكفاءة بيئية أعلى ضرورة ملحة، بحسب حماد.

وتعمل شركة "إية بي بي" ABB" في مجال الكهرباء والأتمتة، وتهدف إلى إتاحة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.