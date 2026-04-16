إعلان

مصر والمغرب في صدارة الاقتصادات العربية الأسرع نموًا خلال 2026

كتب : منال المصري

06:59 م 16/04/2026

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي تصدر اقتصادي مصر والمغرب قائمة الدول العربية والخليجية من حيث معدلات النمو خلال عام 2026.

أداء اقتصاد مصر

ورغم احتفاظ مصر بموقعها كأسرع الاقتصادات العربية نموًا خلال العام المالي الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.8% إلى 4.2% خلال العام الحالي، متأثرًا بتداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته السلبية على المنطقة.

كما خفض الصندوق توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.8% بدلًا من 5.4%.

ترتيب الدول العربية وفقًا لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال العام الجاري.

المغرب: سجل 4.9%

مصر: سجل 4.2%.

الجزائر: سجل 3.8%.

عمان: سجل 3.5%.

السعودية: سجل 3.1%.

الإمارات: سجل 3.1%.

الأردن: سجل 2.7%

تونس: سجل 2.1%.

السودان: سجل 0.7%.

الكويت: سجل سالب 0.6%.

العراق: سالب 6.8%.

قطر: سجل سالب 8.6%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اقتصاد مصر السعودية الإمارات المغرب

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
جامعات ومعاهد

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
أخبار مصر

طقس متقلب.. الأتربة تزحف شرقًا وأمطار وبَرَد ببعض المناطق
أخبار المحافظات

"العربيتين اتعجنوا".. الصور الأولى لحادث تصادم سيارتي نقل بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

