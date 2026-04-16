مصر والمغرب في صدارة الاقتصادات العربية الأسرع نموًا خلال 2026

أظهر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي تصدر اقتصادي مصر والمغرب قائمة الدول العربية والخليجية من حيث معدلات النمو خلال عام 2026.

أداء اقتصاد مصر

ورغم احتفاظ مصر بموقعها كأسرع الاقتصادات العربية نموًا خلال العام المالي الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.8% إلى 4.2% خلال العام الحالي، متأثرًا بتداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته السلبية على المنطقة.

كما خفض الصندوق توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.8% بدلًا من 5.4%.

ترتيب الدول العربية وفقًا لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال العام الجاري.

المغرب: سجل 4.9%

مصر: سجل 4.2%.

الجزائر: سجل 3.8%.

عمان: سجل 3.5%.

السعودية: سجل 3.1%.

الإمارات: سجل 3.1%.

الأردن: سجل 2.7%

تونس: سجل 2.1%.

السودان: سجل 0.7%.

الكويت: سجل سالب 0.6%.

العراق: سالب 6.8%.

قطر: سجل سالب 8.6%.

