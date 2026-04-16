حسن علام القابضة تستحوذ على "ميتي برو" لتصميم وإنشاء محطات المياه

كتب : منال المصري

07:42 م 16/04/2026

أعلنت مجموعة حسن علام القابضة عن إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة "ميتي برو"، الذراع التنفيذي لمجموعة ماتيتو المتخصصة في مجال تصميم وإنشاء محطات المياه.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان اليوم، ضمن توجهات المجموعة الاستراتيجية لتوسيع حضورها في قطاعي المياه والصرف الصحي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول الكومنولث المستقلة، وأوروبا الشرقية.

ويجمع هذا الاستحواذ بين اثنتين من الشركات الرائدة في القطاع، بخبرات تتجاوز 150 عاماً مجتمعة، بما يمهّد لتشكيل كيان متكامل على نطاق واسع، قادر على قيادة المرحلة المقبلة من مشروعات البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما الهدف من صفقة الاستحواذ؟

ويرتكز قطاع المياه لدى مجموعة حسن علام القابضة على مجموعة من الشركات المتخصصة، من بينها حسن علام للإنشاءات، وإينتك، وبايوركس، وريدجوود، بما يتيح تغطية متكاملة لجميع مراحل التنفيذ، بدءاً من الهندسة والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة.

ويعزز هذا الاتفاق قدرة المجموعة على تنفيذ مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، ويدعم مكانة مصر كمركز لتصدير خدمات تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه.

تتمتع شركة "ميتي برو" بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 65 عاماً في تقديم حلول متقدمة لقطاعي المياه والصرف الصحي، مع عمليات تمتد عبر أكثر من 50 دولة.

ولدى الشركة إمكانات واسعة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه السطحية، إلى جانب الحلول الصناعية، مدعومة بقدرات هندسية متقدمة وفريق إداري يمتلك خبرة واسعة.

وقد نفذت "ميتي برو" محفظة متنوعة من المشروعات البلدية والصناعية، بالتعاون مع الحكومات والمطورين والقطاعات الصناعية، لمعالجة تحديات المياه الحيوية من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة ومصممة بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.

ويرتكز هذا الاستحواذ على تعاون قائم بين مجموعة حسن علام القابضة و"ماتيتو"، حيث عمل الطرفان معًا على تنفيذ عدد من أبرز المشروعات القومية في قطاع المياه، من بينها المحسمة، والدلتا الجديدة، إلى جانب مشروعي غرب الإسكندرية وأبو عويقل الجاري تنفيذهما حالياً.

وقد أدت هذه المشروعات دوراً محورياً في دعم مستهدفات مصر في مجال الأمن المائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وحماية البيئة، كما تُعد من أبرز النماذج الإقليمية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه على نطاق واسع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

