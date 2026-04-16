يرى خبراء سوق المال، أثناء حديثهم لـ"مصراوي"، أن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لمواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، حال استمرار حالة التهدئة بين الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، مدعومة بالارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تسجل البورصات الأمريكية والأوروبية أداءً إيجابيًا ينعكس بدوره على البورصة المصرية، خاصة مع وجود مشتريات مؤسسية قوية.

وفي ظل تحسن نسبي في الأوضاع الإقليمية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها الإيجابي، ما يعزز التساؤلات حول قدرة السوق على مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.39% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 51437 نقطة، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بعد صعوده بنسبة 1.52% في ختام جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 50733 نقطة.

كما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا، حيث صعد مؤشر EGX 70 بنسبة 0.43%، فيما ارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58%.

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس أدارة شركة الحرية لتداول الاوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة للاستمرار في الصعود خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار حالة التهدئة بين الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، موضحة أن الهدوء النسبي يعزز اتجاه الأفراد والمؤسسات نحو الاستثمار في السوق المصرية.

أسباب ارتفاع البورصة المصرية

وأوضحت رمسيس، أن هذا التوجه يأتي مدعومًا بارتفاعات الأسواق العالمية، حيث تشهد البورصات الأمريكية والأوروبية أداءً إيجابيًا، ما ينعكس بدوره على أداء البورصة المصرية، خاصة مع وجود مشتريات مؤسسية قوية.

وأضافت رمسيس، أن المؤسسات العربية والأجنبية سجلت صافي شراء خلال جلسة اليوم، مدفوعة بتركيزها على أسهم قطاع البنوك، في ظل توافر سيولة دولارية لديها، فضلًا عن استفادة البنوك من ارتفاع سعر الدولار، حيث تدور تقديرات الموازنة العامة حول 47 جنيهًا للدولار، في حين يتداول حاليًا قرب 52 جنيهًا، وهو ما يدعم نتائج أعمال البنوك.

وأشارت رمسيس، إلى أن نتائج الأعمال لعدد كبير من الشركات المقيدة بالبورصة جاءت قوية، لافتة إلى أن الشركات تمكنت من تمرير زيادات الأسعار إلى المستهلك، مع الاستفادة من مخزون سابق تم بيعه بالأسعار الحالية، ما أدى إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى مقارنة بالفترات السابقة.

إعلان شركات عن توزيعات نقدية مجزية

ولفتت رمسيس، إلى إعلان بعض الشركات عن توزيعات نقدية مجزية، من بينها البنك التجاري الدولي بواقع 6 جنيهات للسهم، وبنك التعمير والإسكان بواقع 8 جنيهات للسهم، وهو ما يعزز جاذبية الأسهم للمستثمرين، سواء من خلال المكاسب الرأسمالية أو العوائد النقدية.

دخول مستثمرين جدد من المصريين

وأكدت رمسيس، أن السوق شهد دخول مستثمرين أفراد جدد من المصريين، مدفوعين بإتاحة التداول على السندات من خلال شركات السمسرة، إلى جانب إقبال بعض المستثمرين على أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة، خاصة مع انخفاض الحد الأدنى للاستثمار مقارنة بالقنوات التقليدية.

كما أشارت إلى أن توسيع برنامج الطروحات الحكومية، خاصة في قطاعات جاذبة مثل التعدين واستكشافات الغاز والبترول، من شأنه جذب شريحة أكبر من المستثمرين الأفراد.

أسباب ارتفاع البورصة خلال الجلستين الماضيتين

وفي السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال الجلستين الماضيتين ترجع إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ما انعكس إيجابيًا على أداء المؤشرات، وساهم في تراجع حالة القلق لدى المستثمرين.

وأضاف شفيع، أن المستثمرين العرب والأجانب عادوا تدريجيًا إلى السوق، إلى جانب المستثمر المحلي، وهو ما يدعم حالة الانتعاش الحالية.

وأوضح أن من بين العوامل الداعمة أيضًا تراجع أسعار الدولار والبترول، مقابل ارتفاع أسعار الذهب، وهو ما انعكس إيجابيًا على أسواق المال، بالإضافة إلى عودة الأموال الساخنة.

وتوقع شفيع، استمرار الأداء الإيجابي للسوق، ما لم تشهد الأوضاع السياسية تصعيدًا جديدًا، مع احتمالية حدوث عمليات جني أرباح أو تصحيحات سعرية على المدى القصير، مؤكدًا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا في ظل حالة الاستقرار الحالية.

