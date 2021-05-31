ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 818 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 701 جنيه للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 935 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 0.33 سنتا في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.02%؛ ليسجل سعر الأوقية 1904.1 دولار، في الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.