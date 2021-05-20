وزير قطاع الأعمال لمصراوي: مصفّي الحديد والصلب يبدأ عمله خلال 10 أيام

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم اختيار المصفي العام لشركة الحديد والصلب، وإنه سيبدأ مهام عمله خلال 10 أيام.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، سابقا، إنه تم اختيار مصطفى عبدالله، ليكون مصفيا عاما للشركة، على أن تبدأ إجراءات التصفية بعد قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالبورصة.

وفصلت شركة الحديد والصلب المصرية، قطاع المناجم والمحاجر، في شركة مستقلة، تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

وينتظر مساهمو الحديد والصلب، تداول سهم الشركة الجديدة، والتي أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من قيدها.

وأوضح توفيق، لمصراوي، أن شركة الحديد والصلب المصرية، انتهت من إجراءات قيد الشركة المنقسمة عنها "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" في البورصة، والمنتظر التداول على سهمها، مشيرا إلى أن تحديد موعد التداول ليس مسؤولية الشركة لكنه في يد البورصة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، وتصفية مصنع حلوان، وقيد الشركة المنقسمة في البورصة، على أن يحصل كل مساهم على سهم مجاني في الشركة الجديدة.

وعينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور مرتضى مراد رئيسا غير تنفيذي للشركة الجديدة، وطارق الباجوري عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.