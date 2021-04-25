تراجع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الكوسة والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو الخوخ البلدي جنيهين اليوم، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.
الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
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