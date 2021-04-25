تراجع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

09:56 ص الأحد 25 أبريل 2021
تراجع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والخيار البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الخوخ البلدي جنيهين اليوم، ليتراوح بين 6 و9 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضر والفاكهة الكوسة الخيار سوق العبور

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