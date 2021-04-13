أسعار الذهب في مصر تعود للصعود بأول أيام شهر رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، وصعد الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت بنحو جنيهين خلال تعاملات صباح اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 761 جنيهًا مقابل 758 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 870 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 11.02 دولار في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.64%؛ ليسجل سعر الأوقية 1743.7 دولار، في الساعة 4:20 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.