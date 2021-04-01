الملا يبحث مع وزير الشئون الخارجية الكرواتي فرص التعاون مع مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم الاتفاق على إعداد مسودة لبروتوكول تعاون مشترك بين مصر وكرواتيا تمهيداً للتوقيع عليه في إطار تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الملا أنه من المهم توقيع بروتوكول تعاون تحت مظلة اتفاق حكومي بين البلدين يتم من خلاله وضع أسس التعاون بين شركتي إيجاس المصرية وإينا الكرواتية للتوصل إلى خطوات تسهم في دعم التعاون وتوسيعه.

جاء ذلك خلال لقاء الملا مع الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، بحضور توميسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد الوزير الكرواتي أن شركة إينا الكرواتية، التي تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية، لديها خطط للتوسع في استثماراتها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين.

وأكد طارق الملا، خلال اللقاء، عمق العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز، وأن هناك خططا وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية في مجال البترول والطاقة بوجه عام.

واستعرض الملا الخطوات التنفيذية التي شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط، ودوره المهم في تأمين جانب من إمدادات الغاز لدول شرق المتوسط ودول أوروبا خاصة وأن هناك بنية أساسية وشبكات وخطوط أنابيب لنقل الغاز تسهم في دعم وتوسيع مجالات التعاون في هذا الإطار.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزاً لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتحقيق التكامل مع دول أوروبا.