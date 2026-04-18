شوق الملحن عزيز الشافعي جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكشف عن تعاونهما بأغنية جديدة بعنوان "اشكي".

ونشر عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع الموزع توما داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب وعلق توما: "انا عارف انها واحشاكم جدا"، ليعلق بعدها عزيز الشافعي: "وانتوا كمان واحشنها جدا جدا".

وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور والمتابعين وعلقوا: "ايه الحلاوة دي، الزوز وتوما وشيرين يعني هنسمع عظمة، الأغنية هتبقى محصلتش، ايوة بقى أحلى خبر، وحشتينا أوي كسري الدنيا محدش يكسرك".



شيرين تتصدر التريند لهذا السبب

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو زعم البعض أنه تسريب من ألبوم جديد لها.

وتبين لاحقًا أن الصوت المتداول مُصنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت بصلة لصوت شيرين عبد الوهاب.

عزيز الشافعي يحتفل بنجاح أغنية "مش حبيبي بس" و"بتمنى أنساك"

احتفل الملحن عزيز الشافعي مؤخرا بنجاح أغنية "مش حبيبي بس" للنجمة أنغام، وتصدرها قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي".

كما احتفل بتصدر أغنية "بتمنى أنساك" للفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة بيلبورد لأعلى 50 مصري.

