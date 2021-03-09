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بيتكوين تتجاوز مستوى 54 ألف دولار لأول مرة في آخر أسبوعين

04:46 م الثلاثاء 09 مارس 2021
بيتكوين تتجاوز مستوى 54 ألف دولار لأول مرة في آخر أسبوعين

العملة الرقمية بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

تجاوزت أسعار عملة بيتكوين الرقمية مستوى 54 ألف دولار لأول مرة في الأسبوعين الأخيرين، مع عودتها للارتفاع وسط تعاملات متذبذبة في أول 9 أيام من شهر مارس الجاري، وذلك عقب موجة هبوط في الأسبوع الأخير من فبراير من أعلى مستوى تاريخي للأسعار فوق 58 ألف دولار إلى أقل من 44 ألف دولار في نهاية الشهر الماضي.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية نحو 54.6 ألف دولار في الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة بارتفاع نحو 7.5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

وتتباين التوقعات بشأن مستقبل بيتكوين والعملات الرقمية ما بين متفائل بحصولها على المزيد من الاعتراف وانخراطها في التعاملات المالية والتجارية وبالتالي زيادة الثقة بها وزيادة قيمتها، وبين متشائم يعتقد أنها مجرد سلعة تحمل بعض مواصفات العملة وتتسم بالتحركات الحادة وبالتالي عرضة للانهيار السريع ثم للاندثار بعد التفات الناس عنها على المدى البعيد.

عملة بيتكوين أسعارعملة بيتكوين الرقمية

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