أسعار الذهب في مصر تفقد 17 جنيها للجرام خلال النصف الأول من فبراير (جراف)
كتب- مصطفى عيد:
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من فبراير الجاري تراجعا ملحوظا وسط تذبذب التعاملات، وذلك تزامنا مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن الثمين خلال نفس الفترة.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر خلال النصف الأول من فبراير بقيمة 17 جنيها للجرام، ليصل خلال تعاملات اليوم إلى 795 جنيها مقابل 812 جنيها بنهاية تعاملات يناير الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 681 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيها.
ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع الأسعار العالمية للذهب، حيث انخفض سعر الأوقية خلال النصف الأول من فبراير الجاري بنحو 23.43 دولار بنسبة 1.27%، ليسجل السعر 1824.22 دولار في الرابعة عصرا اليوم بتوقيت القاهرة مقابل 1847.65 دولار في نهاية تعاملات يناير الماضي.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري.
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