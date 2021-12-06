السويدي إليكترتك تفتح مصنعًا للكابلات في تنزانيا باستثمارات 35 مليون دولار

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن افتتاح مصنع الكابلات الكهربائية، ليكون أول مصنع لمجمع السويدي الصناعي بتنزانيا، باستثمارات بلغت أكثر من 35 مليون دولار.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، سيتم افتتاح مجمع السويدي الصناعي ومصنع الكابلات الكهربائية اليوم الاثنين.

ويقع مجمع السويدي الصناعي على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، ويضم عدة مصانع للكابلات والأسلاك والمحولات والعدادات، وأيضا مادة البولي فينيل كلورايد.

بالإضافة إلى مركز لوجيستي مبني على مساحة 4800 متر مربع، وينتج المجمع الأول والمعدات اللازمة استراتيجية التصنيع في تنزانيا 2025، وسيخلق أكثر من 500 فرصة عمل للشباب والمهندسين والتقنين في مرحلة الأولى التي تشمل مصنع الكابلات والأسلاك.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.