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تعرف على جداول الجهات.. المالية تبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري

12:09 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
تعرف على جداول الجهات.. المالية تبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

‏أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأربعاء بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر (يومان أساسيان، و3 أيام للجهات التي لم تصرف مرتباتها في اليومين المذكورين).

وذكر أنه تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جهات صرف مرتبات اليوم الأربعاء

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والسياحة والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والبترول.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف مرتبات غدٍ الخميس

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والتربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

كما حددت وزارة المالية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة 26 و27 و28 ديسمبر الجاري لصرف مرتبات جميع الجهات التي لم تصرف مرتباتها في اليومين المذكورين.

وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 موظفي الحكومة الجهاز الإداري للدولة

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