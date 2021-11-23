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أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم

10:51 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم

سوق الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 5و 9 جنيهات.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3و 5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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