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قفزة جنونية.. سعر الذهب يرتفع 34 جنيهًا للجرام في 15 يومًا (جراف)

03:51 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
قفزة جنونية.. سعر الذهب يرتفع 34 جنيهًا للجرام في 15 يومًا (جراف)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا 34 جنيها للجرام خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، وذلك تأثرا بزيادته عالميا.

ووصل سعر الذهب اليوم في مصر إلى 813 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بسعر 779 جنيها للجرام في نهاية أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي ليصل اليوم إلى 1862.6 دولار، في حدود الساعة الثالثة و10 دقائق عصرا بتوقيت القاهرة، مقابل 1783.4 دولار بزيادة نحو 79.2 دولار بنسبة 4.4%.

ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى صعود سعر الدولار لأعلى مستوى خلال العام الحالي، في وقت سابق من الشهر الجاري، وارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في آخر 30 عاما خلال أكتوبر.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر الذهب خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري.

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