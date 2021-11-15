مؤشر البورصة الرئيسي يهوي 1.4% في نهاية تعاملات اليوم

كتبت-شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 إلى 1.43% في نهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11496 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 3.23% كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.57%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 128.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 19.21 مليون جنيه وكذلك الأجانب بقيمة 109.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنحو 0.78% في نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11662 نقطة.