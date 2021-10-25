بالتزكية.. انتخاب مجلس جديد لشعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة القاهرة التجارية في بيان لها اليوم الاثنين، فوز محمد طلعت رئيسًا لشعبة المحمول بالتزكية، ووليد رمضان نائب أول للشعبة، وعاهد عبد الفتاح نائب ثان، وحسن عفيفي سكرتيرا عاما للشعبة.

ووفقا للبيان، فإن مجلس إدارة شعبة تجار المحمول تم التجديد له لفترة 4 سنوات قادمة، وذلك بعد إنتهاء مدته السابقة حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.

وبحسب بيان الغرفة حضر الانتخابات أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة، إن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة يأتي ضمن توجيهات المهندس إبراهيم العربي بأن كل شعبة لابد أن يكون لها رؤية وخطة لتنمية وتطوير قطاعها ومن خلال اعادة تشكيل الشعبة سيتم وضع رؤية وخطة عامة تتضمن محاور تطوير وتنمية قطاع المحمول و سيرفعها مجلس إدارتها إلى المهندس إبراهيم العربي .

وقال محمد طلعت عقب إنتهاء تشكيل مجلس إدارة الشعبة إن هذا المجلس عليه مسئولية طرح مقترحات، والسعي إلى تطوير هذا القطاع بما يتواكب مع التطورات المحلية و العالمية.

وقال وليد رمضان، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل مجموعة لجان نوعية من مجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية لبحث كافة الملفات التي تتعلق بهذا القطاع بشكل متخصص.