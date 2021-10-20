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عصام النجار رئيسا لمجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

04:50 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
عصام النجار رئيسا لمجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

عصام النجار

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتكليف اللواء مهندس عصام محمود النجار رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في قيادة الجهات التابعة، الأمر الذي يسهم في تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر مع كافة دول العالم.

ويشغل اللواء مهندس عصام النجار حالياً رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك منذ عام 2017، وعضو مجلس ادارة الهيئة.

وحصل النجار على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1987، وبكالوريوس هندسة جامعة القاهرة في عام 1995، فضلاً عن ماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في عام 1997، وفقا للوزارة.

ووجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الشكر للواء مهندس إسماعيل جابر الرئيس السابق للهيئة على الفترة التي تولى فيها رئاسة الهيئة.

عصام النجار الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

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