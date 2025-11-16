"الصياد":صادرات أدوات المائدة والأجهزة المنزلية تسجل 1.1 مليار دولار

افتتح عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، يرافقه المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025)والتي انطلقت فعاليتها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة 27 شركة مصرية فى قطاعي الأجهزة المنزلية و أدوات المائدة و المطبخ و بحضور 55 مشترى أجنبي من 29 دولة ضمن فعاليات النسخة الخامسة.

وقال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إن إطلاق بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعات الهندسية المصرية على الخارطة العالمية، متوقعاً أن تسجل الصادرات المصرية بنهاية 2025 مستويات تتراوح بين 48 إلي 50 مليار دولار لأول مرة.

وأضاف النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، بعدما سجلت نحو 40.578 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر، مقابل 34.148 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموا يقارب 18.8%.

وأكد النجار، على أن هذا التطور يعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية.

وأكد النجار، على أن القطاع الهندسي يتمتع بإمكانات كبيرة في التصنيع والتطوير التكنولوجي، ما يؤهله لمنافسة قوية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأضاف النجار، أن الهيئة تواصل متابعة ومساندة الشركات المصرية لضمان جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية، بما يعكس أهمية القطاع الهندسي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وكشف شريف الصياد رئيس المجلس، أن صادرات قطاعي الأجهزة المنزلية و أدوات المائدة و المطبخ، سجلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 حوالي 1.1 مليار دولار.

وأضاف "الصياد"، أن نمو صادرات القطاعين للأسواق الرئيسية، وجاءت الإمارات في صدارة الدول المستوردة بنمو 13.2%، تلتها السعودية بنسبة 11.3%، ثم العراق بارتفاع 7.7%، كما ارتفعت الشحنات الموجهة إلى المغرب بنسبة 5.6%، وتركيا 5.4%، وفرنسا 5.2%.

وحققت كل من الجزائر وجورجيا نسباً متقاربة عند 4.6% لكل منهما، بينما سجلت الصادرات إلى ليبيا نمو 4.2%، وهولندا 3.7%، والأردن 3.4%، ما يعكس تنوّع الأسواق وتزايد الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، بحسب رئيس المجلس.

وأضاف رئيس المجلس، أن HATS ضمن استراتيجية المجلس لدعم وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال عقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية لعرض القدرات الإنتاجية ومستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية.

وأضاف، أن بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 تمثل منصة رئيسية للترويج للصناعات الهندسية المصرية، وخاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مؤكدًا أن الحدث يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أن النسخة الجديدة من HATS تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورات السابقة الأمر الذي انعكس على صادرات القطاع بقوة في السنوات الماضية.

وأشارت إلي مشاركة واسعة من المشترين الدوليين وتوقيع صفقات تصديرية فعلية مع الشركات المصرية في أغلب النسخ السابقة والتي بدأت من 2019

وشددت على أن المجلس يولي اهتماما خاصا باستقطاب مستوردين من أسواق واعدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا الشرقية، بما يعزز فرص النفاذ إلى تلك الأسواق.

وأوضح أن المجلس يعمل من خلال هذه الفعالية على إبراز جودة المنتجات المصرية وتطورها الفني والتكنولوجي، مؤكدا أن قطاع الصناعات الهندسية المصري يمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن بعثة المشترين الدوليين HATS تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية، حيث تتيح منصة فعالة لربط المصنعين المصريين بالمستوردين والموزعين الدوليين، وتعمل على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وشركائها حول العالم.