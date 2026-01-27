إعلان

بنسبة زيادة 137.5%.. ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال 2025

كتب : دينا خالد

11:05 ص 27/01/2026

ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

قفزت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقارنةً ب 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار، أي بنسبة زيادة 137.5%.

جاء ذلك في أحدث تقرير قدمه عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت عام 2025 نحو 48 مليار 567 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليار 507 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17% .

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صادرات مصر الذهب عصام النجار وزارة الاستثمار الصادرات المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى متنوعة

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان
"ادفعله ومشيه".. نجم الزمالك السابق يستغيث بممدوح عباس بسبب جون إدوارد
رياضة محلية

"ادفعله ومشيه".. نجم الزمالك السابق يستغيث بممدوح عباس بسبب جون إدوارد
ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
شئون عربية و دولية

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان