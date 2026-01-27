بنسبة زيادة 137.5%.. ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال 2025

كتبت- دينا خالد:

قفزت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقارنةً ب 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار، أي بنسبة زيادة 137.5%.

جاء ذلك في أحدث تقرير قدمه عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت عام 2025 نحو 48 مليار 567 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليار 507 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17% .

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.