ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البطاطس، والفلفل الرومي البلدي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي بين 50 قرشا و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس 4 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 1.25 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.