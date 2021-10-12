بعد توقيعها اتفاقية مع وزارة التخطيط.. "جيمناي" تتوسع لخدمة القطاع الطبي في مصر وإفريقيا

وقعت "جيمناي أفريقيا" إحدى الشركات التابعة لأوراسكوم القابضة اتفاقية شراكة مع مؤسسة السرطان المتقدمة المتكاملة بشأن مشاريع جديدة اعتمادا على التكنولوجيا تسهل طرق العلاج للمرضى ومتابعة الأمراض المزمنة وتوفر للقطاع الطبي من مستشفيات وهيئات صحية وأطباء الوسائل المبتكرة لحل المشكلات وذلك من خلال التعاون بين قطاع الرعاية الصحية وريادة الأعمال في مصر، وهذا في إطار التعاون لإيجاد حلول ابتكارية لمشكلات القطاع الطبي في مصر وإفريقيا، بحسب بيان من الشركة.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا و الدكتور رامي غالي ممثلا لمؤسسة السرطان.

وعقب الاتفاقية نظمت جيمناي أفريقيا جلسة مناقشات بين أطباء وصيادلة ورؤساء هيئات طبية من ناحية ورواد أعمال من ناحية أخرى استعرض فيها توما وسائل التعاون المستقبلية بين الفريقين مبشرا بكثير من الحلول التي يمتلكها رواد الأعمال لمشكلات القطاع.

وقال إن الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات ومن شأنها تعزيز الروابط بين القطاعين وهي فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع القطاع الطبي ومعرفة احتياجاته وخلق الحلول العاجلة لمشكلاته المزمنة.

كانت جيمناي أفريقيا التي تعمل على ريادة الإعمال والشركات الناشئة وتقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة كبري مع وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد 2030 في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال ودعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مصر وأفريقيا.