البورصة تبدأ أولى جلسات العام الجديد على تراجع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع والعام الجديد، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 10844 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.21% إلى مستوى 10845 نقطة.