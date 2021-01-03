البورصة تبدأ أولى جلسات العام الجديد على تراجع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع والعام الجديد، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 10844 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.21% إلى مستوى 10845 نقطة.
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