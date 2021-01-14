تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.