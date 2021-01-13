هل تشتري الحكومة أسهم الحديد والصلب من المساهمين بعد التصفية؟

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية إنه لا نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختياريا من جداول القيد.

وبحسب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، فإنها وافقت على استمرار قيد أسهم الشركة الأم في البورصة بعد تخفيض رأسمالها، وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والتي سيتم تأسيسها لفصل نشاط المناجم والمحاجر، واستيفاء الشروط اللازمة لقيد واستمرار الشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأوضحت الشركة، أنه "وعليه لن يلزم وضع أي إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم".

وسيكون رأس مال الشركة الجديدة 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر 195.4 مليون جنيه موزع على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.

وتمتلك الشركة القابضة نحو 82.6% من الشركة الجديدة بعدد أسهم نحو 805.7 مليون سهم، فيما يتملك النسبة الباقية هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وافراد بنحو 171 مليون سهم.

وتبلغ القيمة الإسمية لسهم شركة الحديد والصلب المصرية وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، نحو 1.8 جنيه، وذلك بعد تخفيض رأسمال الشركة.

وكانت الشركة، أعلنت أنه سيتم منح مساهمي الشركة الجديدة، أسهما مجانية مساوية لعدد أسهمهم بالشركة الأم.