أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

هل تشتري الحكومة أسهم الحديد والصلب من المساهمين بعد التصفية؟

02:19 م الأربعاء 13 يناير 2021
هل تشتري الحكومة أسهم الحديد والصلب من المساهمين بعد التصفية؟

شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية إنه لا نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختياريا من جداول القيد.

وبحسب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، فإنها وافقت على استمرار قيد أسهم الشركة الأم في البورصة بعد تخفيض رأسمالها، وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والتي سيتم تأسيسها لفصل نشاط المناجم والمحاجر، واستيفاء الشروط اللازمة لقيد واستمرار الشركتين القاسمة والمنقسمة.

وأوضحت الشركة، أنه "وعليه لن يلزم وضع أي إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم".

وسيكون رأس مال الشركة الجديدة 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر 195.4 مليون جنيه موزع على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.

وتمتلك الشركة القابضة نحو 82.6% من الشركة الجديدة بعدد أسهم نحو 805.7 مليون سهم، فيما يتملك النسبة الباقية هيئات وبنوك وأشخاص اعتبارية وافراد بنحو 171 مليون سهم.

وتبلغ القيمة الإسمية لسهم شركة الحديد والصلب المصرية وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، نحو 1.8 جنيه، وذلك بعد تخفيض رأسمال الشركة.

وكانت الشركة، أعلنت أنه سيتم منح مساهمي الشركة الجديدة، أسهما مجانية مساوية لعدد أسهمهم بالشركة الأم.

شركة الحديد والصلب أسهم الحديد والصلب البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 151723

    عدد المصابين

  • 119635

    عدد المتعافين

  • 8304

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحديد والصلب: التصفية تستغرق عامين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا