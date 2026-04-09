حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2026

كتب : مصراوي

04:46 ص 09/04/2026

كنب- محمد فتحي:

كشفت الهئية العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2026 على أغلب الأنحاء والمحافظات بالجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس 9 أبريل 2026، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة فإن طقس اليوم يسود مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة إلى بارد ليلا.

وقالت الهيئة، إن طقس اليوم يشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- ​القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

-6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

​- كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

​- دمياط الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

​- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

​- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

​- العلمين الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

​- مطروح الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

​- السويس الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

​- العريش الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

​- رفح الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

​- شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

​- الفيوم الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

​- بني سويف الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

​- المنيا الصغرى 11 والعظمى 28 درجة.

- أسيوط الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.

​- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

​- قنا الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

​- الأقصر الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

​- أسوان الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

​- الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

