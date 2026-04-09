"ارتدوا ملابس مناسبة".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس الخميس

كتب : أحمد العش

05:00 ص 09/04/2026

طقس مائل للحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر وأواخر الليل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا، فيما يكون الطقس حارًا على مناطق شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا وعلى مدار الصباح الباكر في أغلب المناطق، خاصة شمال البلاد والقاهرة ووسط سيناء.

وأضافت التوقعات أن حالة الطقس الخميس تتسم بتباين واضح بين فترات النهار والليل، ما يستدعي توخي الحذر وارتداء الملابس المناسبة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر، إذ تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، وفي السواحل الشمالية الغربية تبلغ العظمى 22 والصغرى 14 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 27 للعظمى و12 للصغرى، في حين تصل جنوب الصعيد إلى 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

اقرأ أيضًا:

"أجواء متقلبة وأمطار محتملة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

تقدم السحب المنخفضة.. الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
نصائح طبية

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
شئون عربية و دولية

إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران