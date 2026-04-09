أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر وأواخر الليل.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا، فيما يكون الطقس حارًا على مناطق شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا وعلى مدار الصباح الباكر في أغلب المناطق، خاصة شمال البلاد والقاهرة ووسط سيناء.

وأضافت التوقعات أن حالة الطقس الخميس تتسم بتباين واضح بين فترات النهار والليل، ما يستدعي توخي الحذر وارتداء الملابس المناسبة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر، إذ تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، وفي السواحل الشمالية الغربية تبلغ العظمى 22 والصغرى 14 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 27 للعظمى و12 للصغرى، في حين تصل جنوب الصعيد إلى 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

