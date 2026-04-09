تهديدًا لجارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ ورؤوس حربية عنقودية

كتب : مصراوي

04:51 ص 09/04/2026

كوريا الجنوبية والشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن سلسلة التجارب التي أجرتها هذا الأسبوع شملت أنظمة أسلحة جديدة متنوعة، بما في ذلك صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية، في إطار سعيها لتوسيع قواتها النووية القادرة على استهداف جارتها كوريا الجنوبية.

وجاء تقرير وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية غداة إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ من منطقة ساحلية شرقية، في ثاني جولة لإطلاق الصواريخ خلال يومين.

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن التجارب استمرت 3 أيام بدءا من يوم الاثنين، وشملت أيضا عروضا لأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة أسلحة كهرومغناطيسية مزعومة، وقنابل مصنوعة من ألياف الكربون.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن الصواريخ التي أُطلقت يوم الأربعاء قطعت مسافات تتراوح بين 240 و700 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر، وإنها رصدت أيضا على الأقل مقذوفا واحدا أُطلق يوم الثلاثاء من منطقة قرب العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج.

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن أي من الأسلحة التي أُطلقت يوم الأربعاء لم تدخل المياه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما صرحت القوات الأمريكية بأن الإطلاقات الكورية الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء لا تشكل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو حلفائها.

