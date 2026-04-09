دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، إلى إصلاح سياسي شامل في إيران على الرغم من الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا بين طهران وواشنطن.

قال بهلوي في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية: "نأمل أن يفهم العالم الحر أن الحل الوحيد، ليس لنا فحسب، بل لكل جيراننا الإقليميين وللعالم بأسره، هو إسقاط هذا النظام من السلطة".

وتعتبر المجموعات الملكية بهلوي الزعيم السياسي للمعارضة الإيرانية، على الرغم من عدم وضوح حجم الدعم الذي يحظى به داخل البلاد، ويعيش بهلوي في المنفى بالولايات المتحدة.

وعلى عكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بهلوي: إنه لم يحدث أي تغيير سياسي في إيران، مضيفا: "تغيير النظام؟ نفس الأشخاص، ربما أضعف بعض الشيء".

وأوضح: "بالنسبة لنا، هذا ليس تغييرا للنظام، يجب أن يكون هناك انقطاع كامل ونظيف".

وانتقد القمع العنيف للاحتجاجات في يناير الماضي، قائلا: "لقد سُفك الكثير من الدماء"، ودعا إلى "إنهاء النظام كحيوان جريح يجب الخلاص منه".