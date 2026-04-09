رضا بهلوي: الحل الوحيد في إيران هو إسقاط النظام

كتب : مصراوي

04:24 ص 09/04/2026

وكالات

دعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، إلى إصلاح سياسي شامل في إيران على الرغم من الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا بين طهران وواشنطن.

قال بهلوي في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية: "نأمل أن يفهم العالم الحر أن الحل الوحيد، ليس لنا فحسب، بل لكل جيراننا الإقليميين وللعالم بأسره، هو إسقاط هذا النظام من السلطة".

وتعتبر المجموعات الملكية بهلوي الزعيم السياسي للمعارضة الإيرانية، على الرغم من عدم وضوح حجم الدعم الذي يحظى به داخل البلاد، ويعيش بهلوي في المنفى بالولايات المتحدة.

وعلى عكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بهلوي: إنه لم يحدث أي تغيير سياسي في إيران، مضيفا: "تغيير النظام؟ نفس الأشخاص، ربما أضعف بعض الشيء".

وأوضح: "بالنسبة لنا، هذا ليس تغييرا للنظام، يجب أن يكون هناك انقطاع كامل ونظيف".

وانتقد القمع العنيف للاحتجاجات في يناير الماضي، قائلا: "لقد سُفك الكثير من الدماء"، ودعا إلى "إنهاء النظام كحيوان جريح يجب الخلاص منه".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
شئون عربية و دولية

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
نصائح طبية

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2026
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2026

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران