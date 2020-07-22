"تنظيم الاتصالات" يضبط أجهزة تقوية شبكات محمول محظورة في القاهرة والإسكندرية

كتب- علاء حجاج:

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات بتنفيذ عدد من حملات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول غير المرخصة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمحظور تداولها، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز في بيانه إن ذلك يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحوكمة سوق الاتصالات والحد من ظاهرة أجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات.

وذكر البيان أنه قد ورد إلى جهاز تنظيم الاتصالات عدد من شكاوى المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول وذلك نتيجة لاستخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الأجهزة.

وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من محلات بيع أجهزة الاتصالات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها؛ وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عدد من الهوائيات والسنترالات المخالفة وعدد من خطوط المحمول بدون بيانات، وتم تحرير عدد 14 محضر عن تلك المضبوطات لعدد ١٤ متهما تم ضبطهم".

وقال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تلك الحملات تستهدف القضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة على جودة خدمات الاتصالات.

"وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف القضاء على ظاهرة استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة؛ حيث أن الحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له أثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين"، بحسب ما ذكره البيان.

وفي سياق متصل؛ قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف إشارة المحمول مع ضرورة رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.