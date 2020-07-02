أسعار الأسمنت والحديد تتراجع في بداية يوليو مع هبوط الطلب ووقف البناء

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار بعض منتجات الحديد والأسمنت شهدت تراجعا مع بداية الشهر الجاري، بسبب انخفاض الطلب ووقف تراخيص البناء بالمدن الكبرى.

وأضاف الزيني أن سعر طن الحديد بشركة الجارحي للصلب تراجع بنحو 250 جنيهًا، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 9200 جنيه مقابل 9450 جنيهًا في نهاية يونيو.

وأشار إلى أن باقي شركات الحديد ستعلن عن أسعارها خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 9 آلاف جنيه و9665 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ويتراوح متوسط السعر للمستهلك بين 9400 و9800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

كما خفضت شركات الأسمنت سعر طن الأسمنت بالأسواق بنحو 50 جنيهًا، بحسب ما قاله رئيس شعبة مواد البناء.

ويتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 600 جنيه و650 جنيهًا، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 650 و720 جنيهًا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

وأثرت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع مواد البناء سواء في عملية الإنتاج أو الاستهلاك.

وينتظر العاملون بالقطاع انفراجة الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وهو ما بدأ تدريجيا مع بدء تنفيذ الحكومة إجراءات لعودة عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولكن مع مراعاة الاشتراطات الاحترازية.