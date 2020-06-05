أسعار الذهب بمصر تقفز 10 جنيهات في أسبوع بسبب زيادة الدولار

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 بلغ اليوم الجمعة 772 جنيها مقابل 762 جنيها، الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661.7 جنيه، وعيار 24 نحو 882.3 جنيه، والجنيه الذهب 6176 جنيها.

وعالميا، اتجه الذهب لتحقيق تراجع أسبوعي بنحو 1%، وسط آمال بتعافي الاقتصادات واتجاه الدول للفتح الجزئي، بعد أزمة كورونا، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو.

وفسر نجيب، سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجعها عالميا، بأن الزيادة سببها ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن تحديد أسعار الذهب في مصر يتم وفق معيارين وهما سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 34 قرشا الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.