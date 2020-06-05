أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الذهب بمصر تقفز 10 جنيهات في أسبوع بسبب زيادة الدولار

01:28 م الجمعة 05 يونيو 2020
أسعار الذهب بمصر تقفز 10 جنيهات في أسبوع بسبب زيادة الدولار

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 بلغ اليوم الجمعة 772 جنيها مقابل 762 جنيها، الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661.7 جنيه، وعيار 24 نحو 882.3 جنيه، والجنيه الذهب 6176 جنيها.

وعالميا، اتجه الذهب لتحقيق تراجع أسبوعي بنحو 1%، وسط آمال بتعافي الاقتصادات واتجاه الدول للفتح الجزئي، بعد أزمة كورونا، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو.

وفسر نجيب، سبب ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجعها عالميا، بأن الزيادة سببها ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن تحديد أسعار الذهب في مصر يتم وفق معيارين وهما سعر الذهب في البورصة العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 34 قرشا الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| مدير العناية المركزة بالإسماعيلية عن حالة رجاء الجداوي: هي بخير