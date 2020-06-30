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الدولار يهبط 3 قروش في بنك القاهرة بمنتصف التعاملات

12:44 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الدولار يهبط 3 قروش في بنك القاهرة بمنتصف التعاملات

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في 8 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك قناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

الدولار بنك القاهرة أسعار الدولار

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