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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:08 م الأحد 14 يونيو 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10713 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.29%.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 718.9 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 728.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 10831 نقطة.

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