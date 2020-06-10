التخطيط تعلن تصنيع 7 آلاف قناع واقٍ للوجه لحماية الأطباء من "كورونا"

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصنيع 7 آلاف قناع واقٍ للأطباء.

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء إنه من خلال مشروع رواد 2030 تم تصنيع أقنعة واقية للوجه Face Shield لحماية الأطباء من عدوى فيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة، ذلك يأتي من خلال مصنعها المُصغر بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، حيث تم إنتاج أكثر من 7 آلاف قناع واقٍ، وتوزيع نحو 5 آلاف منها على المستشفيات بعدد من المحافظات.