الجيش العراقي يتسلم قاعدة "عين الأسد" بعد انسحاب القوات الأمريكية

كتب- محمود الطوخي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأشار البيان، إلى أن الجيش العراقي تسلم مهام السيطرة والإدارة فيها، عملا بالتفاهمات المبرمة بين بغداد وواشنطن عام 2024 بشأن جدول انسحاب التحالف الدولي.

وأكدت الوزارة أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف ميدانيا على توزيع المهام على التشكيلات العسكرية العراقية داخل القاعدة التي كانت تعد مركزا رئيسيا للقوات الأمريكية منذ عام 2003، ولعبت دورا محوريا في الحرب ضد "داعش".

ويأتي هذا الانسحاب تتويجا لمسار تحول المهام الأمريكية من القتال إلى الاستشارة، وينهي التواجد الأجنبي في واحدة من أكبر القواعد التي اكتسبت حساسية استراتيجية خاصة بعد تعرضها لهجوم صاروخي إيراني في يناير 2020 ردا على مقتل قاسم سليماني.