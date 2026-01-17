كتب- حسن مرسي:



قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المشهد الرياضي المصري يمر بلحظة صعبة، معبرة عن ذلك بعبارة "مصر زعلانة"، مؤكدة أن الحالة السلبية بدأت من من خسارة السنغال مرورًا بتصريحات مدير الكرة حسام حسن ورد الفعل المغربي المبالغ فيه، وصولاً إلى مشكلة المنظومة الرياضية العميقة التي تحتاج لعلاج جذري.

وأضافت خلال برنامجها "الصورة" على فضائية "النهار"، أن دول القارة السمراء قد سبقت مصر بمسافات كبيرة في عالم الكرة بسبب تبنيها لمنظومة الاحتراف الحقيقية، مشيرة إلى أن الأداء المصري كان يفتقر للروح الكروية،

وحذرت الإعلامية لميس الحديدي من استمرار سيطرة الحسابات الشخصية التي لا علاقة لها بالرياضة على إدارة المشهد.

وتابعت الحديدي: "لو هتفضل الحسابات الشخصية اللي ملهاش علاقة بالرياضة اللي بتدير المشهد في مصر خلونا في المحلي وبلاش دولي"، مؤكدة أن التصريحات الأخيرة لمدير الكرة حسام حسن كانت غير منضبطة.

وأشارت إلى أن الكرة لا يمكن أن تكون سببًا لإشعال خلاف بين بلدين شقيقين، داعية إلى الاعتراف بحقيقة أن الخصم كان أفضل دون البحث عن مبررات خارجية، ومؤكدة أن أي حديث يجب أن يكون بميزان وحساب دقيق.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي على أن المفاخرة بالتاريخ لا تصح إذا كان الحاضر لا يمتلك مقومات النجاح الرياضي.