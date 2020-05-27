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زيادة الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:55 ص الأربعاء 27 مايو 2020
زيادة الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 50 قرشا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و 2.75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
فلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات.
المشمش بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم الفاصوليا أسعار الفاكهة البطيخ البرتقال

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